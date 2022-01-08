Массимилиано Аллегри дисквалифицирован на один матч за нецензурную брань в адрес судьи

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дисквалифицирован на один матч по итогам встречи 20-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Аллегри не сможет руководить своей командой в следующем матче с «Ромой» из-за нецензурной брани в адрес арбитра. Также тренер должен выплатить штраф в размере € 10 тыс., а туринский клуб дополнительно заплатит аналогичную сумму из-за делегата матча относительно поведения скамейки «Ювентуса» в матче с «Наполи».
«Наполи» (40) располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ювентус» (35) — на пятом. В нынешнем сезоне «Интер» набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» занимает вторую строчку, отставая от лидера на 1 очко. Однако команда Стефано Пиоли сыграла уже 20 матчей, в то время как подопечные Симоне Индзаги провели всего 19 игр в Серии А.
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