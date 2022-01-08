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Пиоли: Ибрагимович всегда злится на кого-то. Это мотивирует его

Пиоли: Ибрагимович всегда злится на кого-то. Это мотивирует его
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о реакции нападающего Златана Ибрагимовича на нереализованный пенальти в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (3:1).

«Златан всегда злится на кого-то или на что-то. Это мотивирует его. Он недоволен нереализованным пенальти, он недоволен командой и результатом. Если будет ещё один 11-метровый, он сам решит, что делать», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» в 20 матчах набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграет с «Венецией». Встреча пройдёт завтра, 9 января.

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