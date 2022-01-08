Экс-игрок «МС»: Роналду не хотел быть вторым после Пепа, в «МЮ» он мог влиять на Сульшера

Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклер высказался о том, почему нападающий Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед», а не продолжил карьеру в стане «горожан».
«Как мне кажется, одна из причин, по которой Роналду не рассматривал «Манчестер Сити» – то, что он не хотел быть второй скрипкой после Пепа. Дело не в трофеях, в «Сити» он бы взял их.
А в «Юнайтед» он мог немного влиять на Сульшера. Мне кажется, Роналду делает то, что нужно ему, и это не очень хорошо для клуба», — цитирует Синклера talkSPORT.
Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на седьмой позиции. В 19 матчах подопечные Ральфа Рангника набрали 31 очко.
Неудачный финт Роналду в штрафной площади «Вулверхэмптона»:
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