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Экс-игрок «МС»: Роналду не хотел быть вторым после Пепа, в «МЮ» он мог влиять на Сульшера

Экс-игрок «МС»: Роналду не хотел быть вторым после Пепа, в «МЮ» он мог влиять на Сульшера
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Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклер высказался о том, почему нападающий Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед», а не продолжил карьеру в стане «горожан».

«Как мне кажется, одна из причин, по которой Роналду не рассматривал «Манчестер Сити» – то, что он не хотел быть второй скрипкой после Пепа. Дело не в трофеях, в «Сити» он бы взял их.

А в «Юнайтед» он мог немного влиять на Сульшера. Мне кажется, Роналду делает то, что нужно ему, и это не очень хорошо для клуба», — цитирует Синклера talkSPORT.

Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на седьмой позиции. В 19 матчах подопечные Ральфа Рангника набрали 31 очко.

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