«Ливерпуль» не собирается отпускать Ориги

Английский «Ливерпуль» не будет рассматривать предложения по бельгийскому нападающему Дивоку Ориги, чей контракт с клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, английский клуб получил запросы по 26-летнему бельгийскому футболисту от команд итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги. Однако «Ливерпуль» не заинтересован отпускать игрока до конца сезона.
Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий в трёх матчах чемпионата Англии забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, а также два гола и передача в двух матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.
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