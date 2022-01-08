Хави — о матче с «Гранадой»: «Барселона» потеряла два жизненно важных очка

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничейном результате в матче 20-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (1:1).



«Мы уже видели такое в Памплоне (в матче с «Осасуной» 2:2). Должны знать, как защищаться с мячом, а также быть более терпеливыми.



Сегодня из-за индивидуальных ошибок мы часто теряли мяч. Надо относиться более самокритично к этому. Это были наши ошибки. Мы потеряли два жизненно важных очка.



Я очень рад голу Люка де Йонга, но очень зол из-за упущенной победы», — цитирует Хави Marca.



«Барселона» набрала 32 очка в 20 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (24) находится на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров.

Гол де Йонга:

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