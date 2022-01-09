«Марсель» выкупил у «Ромы» вратаря Пау Лопеса

Испанский вратарь «Марселя» Пау Лопес, арендованный у «Ромы», останется во французской команде. Об этом сообщила пресс-служба марсельского «Олимпика» в «Твиттере».

27-летний голкипер провёл за «Марсель» 20 матчей, после чего клуб использовал опцию выкупа игрока. Новый контракт с Лопесом рассчитан до июня 2026 года.

В текущем сезоне Лопес провел 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

В 2014 году Пау Лопес дебютировал в составе «Эспаньола». Также вратарь выступал за «Тоттенхэм», «Бетис» и «Рому».

7 января «Марсель» в гостях играл с «Бордо» в рамках 20-го тура чемпионата Франции и одержал победу со счётом 1:0. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице с 36 очками в активе. Лидирует «ПСЖ» с 46 очками.