Глава «Ньюкасла» с телохранителями посетил раздевалку команды после вылета из Кубка Англии

В матче 1/32 Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» сенсационно уступил клубу из третьей лиги «Кембридж Юнайтед» (0:1). «Сороки» вылетели из национального Кубка, что повлекло за собой реакцию нового руководства клуба. Напомним, 7 октября 2021 года владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).
По сведениям Daily Mail, после поражения в матче с «Кембриджем» президент «Ньюкасла» Ясир аль-Румайян посетил раздевалку команды в сопровождении телохранителей и директора «сорок» Аманды Стэйвли.
Позже главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что руководство клуба очень поддерживает и мотивирует команду в непростой момент.
После 19 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав всего 11 очков.
Видеообзор последнего матча «Ньюкасла» в АПЛ:
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