«Лион» не может договориться с «Зенитом» по стоимости Азмуна

Будущее нападающего «Зенита» Сердара Азмуна находится в подвешенном состоянии. «Лион», всерьёз претендующий на игрока, не может договориться с клубом из Санкт-Петербурга по поводу стоимости иранского форварда. Переговоры сторон затянулись, информирует Madein Sport со ссылкой на L’Equipe.
Согласно сведениям источника, «Лион» предлагал за Азмуна € 3 млн, но «Зенит» хочет выручить за своего игрока как минимум вдвое больше. Французский клуб оперирует тем фактом, что летом 2022 года Сердар станет свободным агентом и сможет покинуть Санкт-Петербург бесплатно. Зимний трансфер – последний шанс «Зенита» выручить за Азмуна хоть какие-то деньги. Сине-бело-голубые, в свою очередь, считают сумму предложения «Лиона» чересчур заниженной.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
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