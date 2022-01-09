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«ПСЖ» — основной претендент на Поля Погба

«ПСЖ» — основной претендент на Поля Погба
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из клуба, сообщает The Times.

По информации источника, основным претендентом на французского футболиста является «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, чтобы сохранить его. Манкунианцы готовы платить Погба около € 600 тыс. в неделю. Это рекордная сумма контракта для игрока в истории чемпионата Англии.

28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах английской Премьер-лиги отдал семь голевых передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.

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