Гордон, опередив Оуэна, стал вторым в списке самых молодых авторов гола за «Ливерпуль»
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Нападающий «Ливерпуля» Кейд Гордон сравнял счёт в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Шрусбери Таун». На момент гола футболисту было 17 лет и 96 дней, что делает его вторым в списке самых молодых авторов гола «Ливерпуля». Об этом сообщает Gracenote Live в «Твиттере».
Третье место занимает экс-форвард английской команды Майкл Оуэн, забивший первый гол за клуб в возрасте 17 лет и 143 дней. Самым молодым автором гола в составе «Ливерпуля» является полузащитник Бенджамин Вудбёрн, в настоящее время находящийся на правах аренды в шотландском «Хартс». Он забил первый гол за «Ливерпуль» в возрасте 17 лет и 45 дней.
Гордон перешёл в академию «Ливерпуля» из «Дерби Каунти» в феврале прошлого года за € 3,4 млн.
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