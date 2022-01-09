Журова: чем дольше фанаты будут бойкотировать, тем больше поводов для введения Fan ID

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слухи о возможном бойкоте фанатами футбольных матчей в связи с введением Fan ID.



«Закон, может, и подписали, но ещё рано бойкотировать. Я считаю, что нужно договариваться. Пусть выходят на правительство, свою футбольную федерацию, чтобы проговаривать все условия. Паспорт болельщика в моём понимании введён для того, чтобы мы под каждое соревнование не принимали новый закон. Так было всегда. Введение Fan ID будет зависеть от тех же болельщиков. Чем дольше они будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения паспорта болельщика», — цитирует Журову «Спорт-экспресс».



Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

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