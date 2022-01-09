Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Осасуна» победила «Кадис» в матче 20-го тура Примеры

«Осасуна» победила «Кадис» в матче 20-го тура Примеры
Комментарии

Сегодня, 9 января, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 20-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Кадис». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 38-й минуте отличился форвард Анте Будимир, ему ассистировал Кике.

Будимир забивает в ворота «Кадиса»:

На 48-й минуте нападающий Кике Барха удвоил преимущество «Осасуны».

Гол Бархи:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Армандо Рамо.

После 20 сыгранных туров «Осасуна» располагается на 12-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 25 очков. «Кадис» (14) – на 19-м месте в таблице.

Испания - Примера. 20-й тур
09 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Будимир – 38'   2:0 Барха – 48'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022