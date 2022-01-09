«Осасуна» победила «Кадис» в матче 20-го тура Примеры

Сегодня, 9 января, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 20-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Кадис». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 38-й минуте отличился форвард Анте Будимир, ему ассистировал Кике.
Будимир забивает в ворота «Кадиса»:
На 48-й минуте нападающий Кике Барха удвоил преимущество «Осасуны».
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Армандо Рамо.
После 20 сыгранных туров «Осасуна» располагается на 12-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 25 очков. «Кадис» (14) – на 19-м месте в таблице.
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