Моуринью высказался о поражении «Ромы» в матче с «Юве». Его команда вела к 70-й минуте 3:1

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура чемпионата Италии. По ходу матча «Рома» вела со счётом 3:1, но в итоге упустила победу. Туринский клуб с 70-й по 77-ю минуту забил три гола.
«Я не хочу критиковать игроков на индивидуальном уровне, но должен сделать это. Мы 70 минут контролировали игру, команда играла очень хорошо, с отличным настроем. Однако потом произошел психологический срыв. Меня шокировал счёт 3:2. Феликс провёл необыкновенную игру. Однако потом я меняю его, и игрок, который выходит на первой минуте, ошибается. В команде с сильным менталитетом при счете 3:2 не должно возникать проблем. Ты остаёшься сосредоточенным, а для нас это стало проблемой, потому что появились комплексы, психологические слабости и так далее», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.
«Ювентус» набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Рома» (32) – на восьмой позиции.
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