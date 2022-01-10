«Мне повезло». Щенсны об отбитом пенальти в матче с «Ромой»

Польский голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился эмоциями после победного матча с «Ромой» в рамках чемпионата Италии (4:3).
«Это прекрасное чувство – отбить пенальти в такой важный момент игры. Я сделал всё, что мог, чтобы спасти команду, потому что, когда я делал ложное движение, я сделал его слишком рано, но мне повезло, потому что Пеллегрини ударил в меня. Это было приятное чувство. Да, мне повезло отбить пенальти.
Мы приближаемся к лучшей форме, но нам всё ещё не хватает немного индивидуальности, ДНК «Ювентуса». У нас есть игроки, обладающие важными качествами, но нам нужно дать им время привыкнуть играть под давлением.
Нам нужно быть более стабильными. В этом году мы сыграли несколько хороших игр, а в других сыграли плохо. Это не похоже на «Ювентус», мы должны стараться быть лучшей командой в Италии, но сегодня это не так. Но у нас есть амбиции, мы добьёмся этого постепенно», – цитирует Щенсны Football Italia.
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