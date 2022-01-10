Розыгрыш Суперкубка Казахстана отменён из-за политических событий в стране

Розыгрыш Суперкубка Казахстана отменён из-за политической ситуации в стране, сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, турнир может быть перенесён на другое время. В случае переноса участие в розыгрыше Суперкубка Казахстана с большой долей вероятности примут не четыре клуба, а два. Напомним, турнир должен был стартовать 24 февраля в Нур-Султане. Участие в нём должны были принять «Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жара». Действующим обладателем трофея является «Тобол», который выиграл свой первый Суперкубок в марте прошлого года.
Напомним, ранее а всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января. Режим ЧП был введён из-за массовых протестов, начавшихся в стране в первые дни 2022 года.
- 10 января 2022
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:34
-
09:30
-
09:19
-
09:19
-
09:13
-
08:41
-
07:11
-
06:15
-
06:10
-
05:54
-
05:30
-
05:04
-
04:54
-
03:55
-
03:19
-
03:08
-
01:58
-
01:42
-
00:57
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:35
-
00:01
- 9 января 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:43
-
23:42
-
23:23