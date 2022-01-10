Розыгрыш Суперкубка Казахстана отменён из-за политических событий в стране

Розыгрыш Суперкубка Казахстана отменён из-за политической ситуации в стране, сообщает Meta-ratings.kz.



По информации источника, турнир может быть перенесён на другое время. В случае переноса участие в розыгрыше Суперкубка Казахстана с большой долей вероятности примут не четыре клуба, а два. Напомним, турнир должен был стартовать 24 февраля в Нур-Султане. Участие в нём должны были принять «Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жара». Действующим обладателем трофея является «Тобол», который выиграл свой первый Суперкубок в марте прошлого года.



Напомним, ранее а всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января. Режим ЧП был введён из-за массовых протестов, начавшихся в стране в первые дни 2022 года.