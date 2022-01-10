Зоран Тошич сообщил, что ведёт переговоры о новом контракте с «Тоболом»

Полузащитник «Тобола» Зоран Тошич рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.



«Обсуждаем контракт. На днях всё решим. На следующей неделе, думаю, будет какое-то решение. Влияет ли на моё решение политическая ситуация? Я только знаю то, что читал в прессе. Насколько понимаю, там были протесты. Но надеюсь, что сейчас всё будет хорошо, всё успокоится и нормализуется. Если с «Тоболом» не получится, будем искать другие варианты. Но я оптимистичен, так что ждём следующей недели», — приводит слова Тошича «Рейтинг букмекеров».



За свою карьеру Зоран Тошич успел поиграть в таких клубах, как «Партизан», «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА. Сербский полузащитник защищал цвета московского клуба с 2010 по 2017 год. За это время он завоевал с армейцами три титула чемпиона России, а также по два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.

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