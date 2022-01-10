Кришито: жаль болельщиков, которые поддерживают «Дженоа», несмотря на трудности

Защитник и капитан «Дженоа» Доменико Кришито поделился мыслями после матча 21-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 со «Специей» (0:1).



«У нас два пути: либо мы сдаёмся и бросаем бороться, либо продолжаем работать, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Я знаю, что это тяжело для всех, но предпочитаю второй вариант.



Мне очень жаль болельщиков, которые поддерживают нас в каждом домашнем и выездном матче, несмотря на трудности. Нет оправдания поступку, который я считаю постыдным, и мы берём на себя всю ответственность. Мы должны работать над ошибками, которые совершаем на поле и за его пределами. Высоко держим голову и сражаемся как грифоны», — написал Кришито на своей странице в «Инстаграме».

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