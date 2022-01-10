«Барселона» рассматривает защитника «Аякса» в качестве преемника Пике

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес входит в сферу интересов «Барселоны». Испанский клуб рассматривает аргентинского футболиста в качестве преемника защитнику Жерару Пике на долгие годы. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

23-летний Мартинес — воспитанник аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз». В «Аякс» защитник перешёл из «Дефенсы» в 2019 году за € 7 млн. Действующее соглашение футболиста с нидерландским клубом действует до 2025 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 32 млн.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, отметившись голом и тремя голевыми передачами. На счету защитника также шесть матчей в Лиге чемпионов и голевая передача.