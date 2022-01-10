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У Кьезы диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Игрок перенесёт операцию

У Кьезы диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Игрок перенесёт операцию
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки колена. В ближайшее время Кьеза перенесёт операцию.

Напомним, Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (4:3). Кьеза — воспитанник «Фиорентины». В «Ювентус» итальянский нападающий перешёл в октябре 2020 года на правах аренды с обязательством выкупа. В нынешнем сезоне Кьеза отметился двумя голами и тремя голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах. Также на счету футболиста два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.

Летом 2021 года Кьеза стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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