«Других людей нет? Чем он поможет?» Кузнецов — о возвращении В. Березуцкого в ЦСКА

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в московский клуб.
«Реакция простая. Других людей нет? Нужен был более опытный человек. Чем Василий сможет помочь Алексею? Он не работал в команде, которая что-то выигрывала. Василий был в «Краснодаре». Это абсолютно два одинаковых человека, которые руководят ЦСКА. У них нет опыта. Очень спорное решение. Они будут вести ЦСКА к чемпионству, как заявил главный тренер? Нельзя такое говорить, когда у тебя нет успехов и опыта. Это неправильно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».
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