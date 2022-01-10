«Других людей нет? Чем он поможет?» Кузнецов — о возвращении В. Березуцкого в ЦСКА

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в московский клуб.

«Реакция простая. Других людей нет? Нужен был более опытный человек. Чем Василий сможет помочь Алексею? Он не работал в команде, которая что-то выигрывала. Василий был в «Краснодаре». Это абсолютно два одинаковых человека, которые руководят ЦСКА. У них нет опыта. Очень спорное решение. Они будут вести ЦСКА к чемпионству, как заявил главный тренер? Нельзя такое говорить, когда у тебя нет успехов и опыта. Это неправильно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».