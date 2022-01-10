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Фатих Терим покинул должность главного тренера «Галатасарая»

Фатих Терим покинул должность главного тренера «Галатасарая»
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68-летний турецкий тренер Фатих Терим покинул пост наставника «Галатасарая», информирует клубная пресс-служба.

«По взаимному согласию с уважаемым Фатихом Теримом, который взял на себя ответственность за успех выбранной руководством футбольной стратегии, он покидает свою нынешнюю должность.

Это решение мы приняли в пользу «Галатасарая». Мы всегда будем продолжать извлекать пользу из идей и опыта Фатиха Терима в нашем клубе, который добился успеха и заставил нас всех гордиться «Галатасараем» в Европе. Благодарим Терима за все его достижения прошлого и настоящего», — сказано в заявлении на официальном сайте «Галатасарая».

Стоит отметить, что Фатих Терим четыре раза за свою тренерскую карьеру возглавлял «Галатасарай». В сезоне-1999/2000 клуб под его руководством завоевал Кубок УЕФА.

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