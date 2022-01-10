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«Спартак» пригласил на работу нутрициониста

«Спартак» пригласил на работу нутрициониста
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб пригласил на работу нутрициониста (специалиста по питанию) Рикарду Пинту.

«Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведёт подготовку к сборам по своей линии», — сообщил Зеленов журналистам.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что специалиста по нутрициологии в свой штаб пригласил непосредственно новый тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

До этого стало известно, что вместе с Ваноли в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который занял пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

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