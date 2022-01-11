«Ювентус» включился в борьбу за Азмуна. Аллегри хочет подписать игрока уже в январе

27-летний иранский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун привлёк внимание одного из грандов мирового футбола – итальянский «Ювентус». Об этом информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Накануне стало известно, что итальянский нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл, как минимум, до конца сезона, в связи с чем селекционная служба туринцев начала экстренный поиск кандидатов на его замену, а Сердар Азмун оказался приоритетным вариантом.

Ключевыми факторами является то, что форвард «Зенита» нравится самому наставнику «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, при этом его трансфер в январе не будет дорогостоящим, так как у иранца уже летом истекает срок контракта с российским клубом. Немаловажным является и то, что у туринцев в заявке имеется свободный слот для игрока не из ЕС.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.