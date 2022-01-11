Кроос – о своём будущем: я бы хотел завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопросы о своём будущем и продлении с клубом контракта, который истекает летом 2023 года.

«При последнем продлении контракта я специально выбрал такую продолжительность – на момент его окончания мне будет 33, а это хороший возраст, чтобы подумать, что делать дальше.

Я особо не задумываюсь об этом, у меня прекрасные отношения с клубом. Я не променяю их ни на что и думаю, что такое отношение взаимно. Я бы хотел завершить карьеру в «Реале» – надеюсь, так и будет. Посмотрим, будет ли это в 2023 или ещё спустя пару лет.

Я всё ещё в хорошей форме. Конечно, нужно прислушиваться к своему телу и адаптироваться к изменениям. Также, чтобы продолжать играть, у тебя должно быть желание», – приводит слова Крооса Marca со ссылкой на Sky Sport Deutschland.