Футболист «Коньяспора» погиб в автокатастрофе
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Сегодня, 11 января 2022 года, защитник турецкого футбольного клуба «Коньяспор» Ахмет Чалык погиб в автокатастрофе, информирует Daily Sabah.
Футболист не справился с управлением автомобиля на одной из трасс неподалёку от города Анкара. Машина Чалыка вылетела с дороги и перевернулась. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики зафиксировали факт гибели футболиста, который в момент аварии находился в автомобиле один.
В ходе профессиональной карьеры футболиста Чалык успел поиграть за «Генчлербирлиги», «Галатасарай» и «Коньяспор». Также на его счету 8 матчей и один гол за сборную Турции.
В нынешнем сезоне Ахмет Чалык провёл за «Коньяспор» 18 матчей во внутреннем чемпионате и не отличился результативными действиями.
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