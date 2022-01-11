Футболист «Коньяспора» погиб в автокатастрофе

Сегодня, 11 января 2022 года, защитник турецкого футбольного клуба «Коньяспор» Ахмет Чалык погиб в автокатастрофе, информирует Daily Sabah.

Футболист не справился с управлением автомобиля на одной из трасс неподалёку от города Анкара. Машина Чалыка вылетела с дороги и перевернулась. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики зафиксировали факт гибели футболиста, который в момент аварии находился в автомобиле один.

В ходе профессиональной карьеры футболиста Чалык успел поиграть за «Генчлербирлиги», «Галатасарай» и «Коньяспор». Также на его счету 8 матчей и один гол за сборную Турции.

В нынешнем сезоне Ахмет Чалык провёл за «Коньяспор» 18 матчей во внутреннем чемпионате и не отличился результативными действиями.