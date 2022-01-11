«Рубин» согласовал контракт с Кучаевым. Клуб продолжает переговоры с ЦСКА
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«Рубин» договорился с Константином Кучаевым по условиям личного контракта. Игрок готов перейти в казанский клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА и «Рубин» продолжают диалог, но пока не могут договориться об условиях перехода, о чём ранее сообщал «РБ-Спорт».
Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров.
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