«Вот кто мотиватор!» Воспитанник «Зенита» Скроботов — о Радимове

Воспитанник «Зенита» Илья Скроботов рассказал, как тренировался под руководством Владислава Радимова.
«После Манчини «Зенит» возглавил Семак, я съездил на второй сбор основы в Австрию, где мы обыграли «Динамо» 5:0 и я снова забил головой.
Сергей Богданович подходил ко мне, подсказывал. Постоянно удивлял Паредес: мог отдать любую передачу и был настолько в порядке, что его переход в «ПСЖ» никого не удивил. Дриусси – тоже работяга. Работал в зале, когда многие только приезжали на тренировку. Был добрым, как все легионеры.
Вскоре в команду пришёл Ракицкий, и меня спустили в «Зенит-2» к Владиславу Николаевичу [Радимову]. И вот кто мотиватор! Перед дерби с «Ленинградцем» он ставил нам видео про историю «Зенита» и его великие победы, зенитовскую музыку. Показывал, как Кержаков забивал в ворота «Спартака». И просил, чтобы из раздевалки мы всегда выходили готовыми.
Естественно, что и в молодёжке, и во втором «Зените» нет таких скоростей игры, как в главной команде, всегда есть время подумать. Но, конечно, и там я проводил время с пользой», — сказал Скроботов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 11 января 2022
-
14:56
-
14:51
-
14:43
-
14:33
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:03
-
12:58
-
12:54
-
12:25
-
12:24
-
12:15
-
12:06
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
11:01
-
10:55
-
10:36
-
10:26
-
10:19
-
09:51
-
09:44
-
09:31
-
09:28
-
08:30
-
07:13
-
06:29
-
05:47