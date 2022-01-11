«Вот кто мотиватор!» Воспитанник «Зенита» Скроботов — о Радимове

Воспитанник «Зенита» Илья Скроботов рассказал, как тренировался под руководством Владислава Радимова.



«После Манчини «Зенит» возглавил Семак, я съездил на второй сбор основы в Австрию, где мы обыграли «Динамо» 5:0 и я снова забил головой.



Сергей Богданович подходил ко мне, подсказывал. Постоянно удивлял Паредес: мог отдать любую передачу и был настолько в порядке, что его переход в «ПСЖ» никого не удивил. Дриусси – тоже работяга. Работал в зале, когда многие только приезжали на тренировку. Был добрым, как все легионеры.



Вскоре в команду пришёл Ракицкий, и меня спустили в «Зенит-2» к Владиславу Николаевичу [Радимову]. И вот кто мотиватор! Перед дерби с «Ленинградцем» он ставил нам видео про историю «Зенита» и его великие победы, зенитовскую музыку. Показывал, как Кержаков забивал в ворота «Спартака». И просил, чтобы из раздевалки мы всегда выходили готовыми.



Естественно, что и в молодёжке, и во втором «Зените» нет таких скоростей игры, как в главной команде, всегда есть время подумать. Но, конечно, и там я проводил время с пользой», — сказал Скроботов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.