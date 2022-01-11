Салах — о продлении контракта с «Ливерпулем»: хочу остаться. У меня не безумные запросы
Поделиться
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал переговоры о продлении контракта с клубом.
«Я хочу остаться, но эта ситуация не в моих руках. Это в их руках. Они знают, чего я хочу. У меня не безумные запросы.
Я здесь уже пятый год, знаю клуб очень хорошо. Я люблю болельщиков. Болельщики любят меня. Руководство знает всю ситуацию. Она в их руках», – сказал Салах в интервью GQ.
Контракт египетского футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что по новому соглашению Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 11 января 2022
-
14:56
-
14:51
-
14:43
-
14:33
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:03
-
12:58
-
12:54
-
12:25
-
12:24
-
12:15
-
12:06
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
11:01
-
10:55
-
10:36
-
10:26
-
10:19
-
09:51
-
09:44
-
09:31
-
09:28
-
08:30
-
07:13
-
06:29
-
05:47
Партнерский контент