Салах — о продлении контракта с «Ливерпулем»: хочу остаться. У меня не безумные запросы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал переговоры о продлении контракта с клубом.

«Я хочу остаться, но эта ситуация не в моих руках. Это в их руках. Они знают, чего я хочу. У меня не безумные запросы.

Я здесь уже пятый год, знаю клуб очень хорошо. Я люблю болельщиков. Болельщики любят меня. Руководство знает всю ситуацию. Она в их руках», – сказал Салах в интервью GQ.

Контракт египетского футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что по новому соглашению Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя:

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