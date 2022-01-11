Защитник «Сочи» Малютин продолжит выступать за брестское «Динамо»

Защитник «Сочи» Вадим Милютин продолжит карьеру в брестском «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба. 19-летний футболист будет выступать в команде из Беларуси на правах аренды.



Отметим, что отрезок минувшего года Вадим также провел в составе брестчан. На счету воспитанника «Сочи» два матча, один в квалификации Лиги конференций УЕФА и один в Кубке Белоруссии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость футболиста в € 125 тыс.



После 18 туров в чемпионате России «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. 26 февраля подопечные Владимира Федотова на своём поле встретятся с тульским «Арсеналом».