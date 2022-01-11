Защитник «Сочи» Малютин продолжит выступать за брестское «Динамо»
Поделиться
Защитник «Сочи» Вадим Милютин продолжит карьеру в брестском «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба. 19-летний футболист будет выступать в команде из Беларуси на правах аренды.
Отметим, что отрезок минувшего года Вадим также провел в составе брестчан. На счету воспитанника «Сочи» два матча, один в квалификации Лиги конференций УЕФА и один в Кубке Белоруссии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость футболиста в € 125 тыс.
После 18 туров в чемпионате России «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. 26 февраля подопечные Владимира Федотова на своём поле встретятся с тульским «Арсеналом».
Новость по темеНападающий «Сочи» близок к переходу в румынский «ЧФР Клуж»
Комментарии
- 11 января 2022
-
16:42
-
16:35
-
16:23
-
16:17
-
15:51
-
15:43
-
15:38
-
15:27
-
15:24
-
14:56
-
14:51
-
14:43
-
14:33
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:03
-
12:58
-
12:54
-
12:25
-
12:24
-
12:15
-
12:06
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
11:01
-
10:55
-
10:36
-
10:26
Партнерский контент