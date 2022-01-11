Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Сочи» Малютин продолжит выступать за брестское «Динамо»

Защитник «Сочи» Малютин продолжит выступать за брестское «Динамо»
Комментарии

Защитник «Сочи» Вадим Милютин продолжит карьеру в брестском «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба. 19-летний футболист будет выступать в команде из Беларуси на правах аренды.

Отметим, что отрезок минувшего года Вадим также провел в составе брестчан. На счету воспитанника «Сочи» два матча, один в квалификации Лиги конференций УЕФА и один в Кубке Белоруссии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость футболиста в € 125 тыс.

После 18 туров в чемпионате России «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. 26 февраля подопечные Владимира Федотова на своём поле встретятся с тульским «Арсеналом».

Новость по теме
Нападающий «Сочи» близок к переходу в румынский «ЧФР Клуж»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022