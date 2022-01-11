Итальянский агент: Кокорин отвергнут «Фиорентиной». В игре с «Торино» он выглядел дерьмово

Итальянский агент и болельщик «Фиорентины» Фурио Валькареджи прокомментировал выступление российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Торино» (0:4).



«Такой несмотрибельный матч. Думаю, такое сложно повторить. Кокорин — футболист, отвергнутый «Фиорентиной». Я не могу объяснить его выход на поле. Почему его решили выпустить на поле? Чтобы он выглядел дерьмово, как это было? Я бы сохранил ему ноль в статистике и позволил Влаховичу отыграть весь матч», — приводит слова Валькареджи Fiorentina News со ссылкой на Toscana TV.



Напомним, Кокорин вышел на замену на 73-й минуте вместо лучшего бомбардира Серии А в этом сезоне Душана Влаховича. С учётом добавленного времени Кокорин отыграл примерно 18 минут и не сумел отличиться результативными действиями.