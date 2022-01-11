Итальянский агент: Кокорин отвергнут «Фиорентиной». В игре с «Торино» он выглядел дерьмово

Итальянский агент и болельщик «Фиорентины» Фурио Валькареджи прокомментировал выступление российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Торино» (0:4).
«Такой несмотрибельный матч. Думаю, такое сложно повторить. Кокорин — футболист, отвергнутый «Фиорентиной». Я не могу объяснить его выход на поле. Почему его решили выпустить на поле? Чтобы он выглядел дерьмово, как это было? Я бы сохранил ему ноль в статистике и позволил Влаховичу отыграть весь матч», — приводит слова Валькареджи Fiorentina News со ссылкой на Toscana TV.
Напомним, Кокорин вышел на замену на 73-й минуте вместо лучшего бомбардира Серии А в этом сезоне Душана Влаховича. С учётом добавленного времени Кокорин отыграл примерно 18 минут и не сумел отличиться результативными действиями.
- 11 января 2022
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
19:02
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:46
-
17:36
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
16:52
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:23
-
16:17
-
15:51
-
15:43