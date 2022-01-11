Войцех Щенсны пропустит матч за Суперкубок Италии

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны не сможет принять участие в матче за Суперкубок Италии с «Интером», сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, это связано с новыми коронавирусными ограничениями, согласно которым футболисты в Италии должны получить бустерную дозу вакцины, чтобы иметь возможность участвовать в соревнованиях. Польский голкипер не успеет получить вакцину до матча, поэтому вынужден пропустить встречу.
Матч за Суперкубок Италии «Интер» — «Ювентус» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 23:00 мск. Действующим обладателем трофея является «Ювентус». Туринский клуб — лидер по количеству завоёванных Суперкубков Италии — в его активе девять трофеев.
- 11 января 2022
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