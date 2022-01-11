Мурило сегодня прибудет в Сан-Паулу для заключения контракта с «Палмейрасом»

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра перейдёт в «Палмейрас», сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, сегодня, 11 января, 24-летний футболист прибудет в Сан-Паулу для прохождения медицинского осмотра и заключения контракта с «Палмейрасом».



Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. С 2019 года Мурило вызывается в сборную Бразилии U23. Действующий контракт Мурило с железнодорожниками рассчитан до июня 2024 года.



«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.