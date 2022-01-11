Мурило сегодня прибудет в Сан-Паулу для заключения контракта с «Палмейрасом»
Поделиться
Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра перейдёт в «Палмейрас», сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, сегодня, 11 января, 24-летний футболист прибудет в Сан-Паулу для прохождения медицинского осмотра и заключения контракта с «Палмейрасом».
Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. С 2019 года Мурило вызывается в сборную Бразилии U23. Действующий контракт Мурило с железнодорожниками рассчитан до июня 2024 года.
«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Новость по темеЗащитник «Локомотива» Мурило перейдёт в «Палмейрас» за € 2,2 млн
Комментарии
- 11 января 2022
-
21:20
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
19:02
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:46
-
17:36
-
17:22
Партнерский контент