Бывший помощник Гвардиолы возглавил «Галатасарай»

Доменек Торрент, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити», назначен на пост главного тренера «Галатасарая». Об этом заявил президент турецкого клуба Бурак Эльмас.

«Во время встречи у меня была возможность хорошо познакомиться с Торрентом. Это решение не было принято мгновенно и единолично. Я общался со многими людьми и изучал его кандидатуру. Я думаю, что он будет наиболее подходящим вариантом для «Галатасарая».

Доменек — чрезвычайно сильная личность. На прошлых местах работы он был успешен. Я говорил с людьми, которые работали с ним, о футбольных знаниях и навыках Торрента. Мы считаем, что выбрали наиболее подходящий вариант на данный момент», — приводит слова Эльмаса официальный сайт «Галатасарая».

Стоит отметить, что прошлым наставником «Галатасарая» был Фатих Терим, который покинул должность несколькими днями ранее. Торрент с 2008 по 2018 год работал помощником Гвардиолы, а позже возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Фламенго».