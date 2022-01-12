Полузащитник ЦСКА Бистрович перешёл в турецкий клуб на правах аренды с опцией выкупа

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в Турции. 23-летний хорватский полузащитник перешёл в «Фатих Карагюмрюк», информирует официальный сайт армейцев.
Стороны подписали арендное соглашение до конца нынешнего сезона. Контракт Бистровича с турецким клубом предусматривает опцию выкупа хорватского футболиста.
В сезоне-2021/2022 хорват провёл 8 матчей за ЦСКА, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Всего на счету Кристияна Бистровича 96 игр за красно-синих и 8 забитых мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бистровича в € 2 млн. До переезда в Россию Бистрович выступал за хорватский «Славен». Ранее футболист уезжал из ЦСКА в аренду в турецкий клуб «Касымпаша».
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