Агент Мино Райола был госпитализирован в Милане и перенёс экстренную операцию

Известный агент Мино Райола госпитализирован в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, сегодня, 12 января, утром Райола был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенёс экстренную операцию. 54-летний агент на данный момент находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. О состоянии Райолы и характере операции не сообщается.



Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.