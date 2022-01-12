В «Химках» сообщили, что Жирков может войти в руководство клуба после завершения карьеры

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб рассматривает вариант с продолжением сотрудничества с защитником Юрием Жирковым после завершения профессиональной карьеры. Сегодня, 12 января, Жирков стал игроком «Химок».

«Если всё будет хорошо, готовы и дальше сотрудничать с ним. А после завершения карьеры рассматриваем вариант, что Юрий войдёт в управление клуба», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».