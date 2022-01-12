Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Экваториальную Гвинею в матче Кубка африканских наций
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В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Экваториальной Гвинеи встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара. Игра прошла на стадионе «Дуала» в Дуале (Камерун) и завершилась победой Кот-д'Ивуара со счётом 1:0.
На 5-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Макс-Ален Градель.
Сборная Кот-д'Ивуара набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Кубка африканских наций. Экваториальная Гвинея (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Е являются сборные Алжира (1) и Сьерра-Леоне (1). В следующем туре группового этапа Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар сыграет с командой Сьерра-Леоне, а Экваториальная Гвинея встретится со сборной Алжира.
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