Пике: проигрывать «Реалу» больно, но «Барселона» уходит с высоко поднятой головой
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о поражении от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3, ДВ).
«Я думаю, что мы играли очень хорошо, но смогли добиться победы. Это не тот результат, которого мы ожидали. Проигрывать «Реалу» больно, но мы становимся ближе к победам. Нам нужно сделать следующий шаг.
Мы рисковали, шли в атаку, но они перехватывали мяч, выходили в контратаки большим количеством игроков и забивали. Бороться с «Реалом» так, как это делали мы – значит уйти с высоко поднятой головой.
Команду в этом матче немного застали врасплох, но, несмотря на это, мы играли на очень высоком уровне. Вернувшиеся из лазарета игроки сыграли очень хорошо», – цитирует Пике Marca со ссылкой на Movistar.
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