Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике: проигрывать «Реалу» больно, но «Барселона» уходит с высоко поднятой головой

Пике: проигрывать «Реалу» больно, но «Барселона» уходит с высоко поднятой головой
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о поражении от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3, ДВ).

«Я думаю, что мы играли очень хорошо, но смогли добиться победы. Это не тот результат, которого мы ожидали. Проигрывать «Реалу» больно, но мы становимся ближе к победам. Нам нужно сделать следующий шаг.

Мы рисковали, шли в атаку, но они перехватывали мяч, выходили в контратаки большим количеством игроков и забивали. Бороться с «Реалом» так, как это делали мы – значит уйти с высоко поднятой головой.

Команду в этом матче немного застали врасплох, но, несмотря на это, мы играли на очень высоком уровне. Вернувшиеся из лазарета игроки сыграли очень хорошо», – цитирует Пике Marca со ссылкой на Movistar.

Новость по теме
Вальверде: «Реал» мог выиграть гораздо раньше, мы должны реализовывать больше моментов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022