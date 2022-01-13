Леонид Слуцкий рассказал, почему сборы «Рубина» проходят в Турции

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о старте зимних тренировочных сборов в Турции.



«От добра добра искать смысла нет. У нас поле, которое выдерживает все дожди. Во второй день сбора шёл проливной дождь, но здесь прекрасный дренаж. Соответственно, у нас здесь есть специальная площадка для преактивации, специальный шатёр, где хранятся велосипеды, тренажёры, необходимое оборудование для восстановления и преактивации. В любом другом отеле нам бы пришлось всё это выстраивать заново. А учитывая, что турецкие отели не так сильно отличаются по уровню, смысла менять отель нет. Мне кажется, сейчас очень многие команды выбирают уже привычные места, просто потому что это исключает какие-то организационные и административные проблемы.



Новые сборы, длинный кусок. Все конструктивны. Кому-то нужно доказывать, кому-то повышать форму, кому-то улучшать состояние и общий уровень мастерства. Всё как всегда, сборы есть сборы», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».