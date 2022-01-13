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Владимир Газзаев станет новым главным тренером казахстанского «Турана»

Владимир Газзаев станет новым главным тренером казахстанского «Турана»
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Российский тренер Владимир Газзаев возглавит клуб Премьер-лиги Казахстана «Туран». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации.

В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана «Туран» занял 12-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков в 26 матчах. Новый сезон казахстанской Премьер-лиги начнётся в марте 2022 года.

Стоит напомнить, что в 2014-2015 годах и 2019 году Газзаев-младший уже работал в Казахстане, возглавляя «Актобе» и «Тобол» соответственно. Также он успел поработать в российских футбольных клубах «Алания» и «Урожай».

В начале 2021 года с Владимиром Газзаевым произошла курьёзная история — он был объявлен главным тренером итальянской «Сиены», но покинул должность, так и не возглавив команду.

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