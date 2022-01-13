Победный гол на 121-й минуте — в видеообзоре Суперкубка Италии «Интер» — «Ювентус»

В ночь с 12 на 13 января состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором «Интер» встретился с «Ювентусом». Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась победой миланского клуба со счётом 2:1.

«Интер» выиграл Суперкубок Италии благодаря голу на 121-й минуте

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«Ювентус» открыл счёт в матче на 25-й минуте. Гол на свой счёт записал Уэстон Маккенни. Спустя 10 минут Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Во втором тайме команды голов не забили, и игра перешла в дополнительное время.

На 121-й минуте Алексис Санчес забил победный гол за «Интер» и принёс победу своей команде.

Напомним, «Интер» подошёл к этому матчу в качестве действующего чемпиона Серии A. «Ювентус» в прошлом сезоне стал победителем Кубка страны.

«Ювентус» является рекордсменом Италии по количеству побед в Суперкубке. Команда выигрывала этот трофей 9 раз. «Интер» в шестой раз в истории выиграл этот трофей.