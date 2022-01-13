Люк Чедвик назвал футболиста, которого Алекс Фергюсон советует купить «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Чедвик посоветовал «красным дьяволам» обратить внимание на хавбека «Астон Виллы» Джона Макгинна.



«Когда думаешь о стиле игры команды Рангника, то понимаешь, что Макгинн — подходящая фигура. В Чемпионшипе он и Грилиш выделялись блестящей игрой. Я не был уверен в том, как Джон себя проявит в Премьер-лиге, но он оказался невероятен.



Макгинн очень хороший футболист, трудолюбивый. В его игре видна страсть. У него фантастические способности. Он отлично впишется в игру «Юнайтед». Макгинн будет заводить зрителей. Его рекомендовал купить сам Алекс Фергюсон, а это уже неплохо. Думаю, болельщикам «Юнайтед» понравится его игра», — цитирует Чедвика Caught Offside.

Видео гола Макгинна в матче с «Кристал Пэлас»:

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