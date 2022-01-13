Бывший тренер «Краснодара» прокомментировал назначение Фарке в клуб

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отреагировал на то, что экс-тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке возглавил клуб.



«Фарке должен играть в доминантный футбол, потому что для Галицкого это очень важно. Видимо, были советы со специалистами, агентами. Почему выбрали именно его? Возможно, сыграл свою роль пример Шварца, который успешно работает в «Динамо». Он попал в благоприятную среду, когда в клубе стало чёткое правление. У Шварца пазл сложился, сложится ли он у Фарке — мы пока не знаем.



«Норвич» два раза выиграл Чемпионшип, а это турнир непростой. Возможно, направление Фарке, смелый футбол запали в душу Галицкому. А говорить об именах… к нам приезжали и Боаш, и Эмери, но у нас они не добились успеха. Шварц же, который звёзд с неба не хватал, добивается успеха», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.