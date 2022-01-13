Мозес и Промес — единственные игроки «Спартака» старше 30 лет
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37-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб клуба. На данный момент в составе красно-белых осталось лишь два игрока старше 30 лет. Это полузащитники Квинси Промес (30 лет) и Виктор Мозес (31 год).
Ближайшими «преследователями» иностранных игроков «Спартака» являются 28-летние защитники Георгий Джикия, Самуэль Жиго и Илья Кутепов.
Основной состав «Спартака» вышел из отпуска 12 января, начал проходить медицинское обследование и будет тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно. Затем красно-белые отправятся в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.
Новость по темеЕщенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»
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