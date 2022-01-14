Кавазашвили: если Ещенко берут в тренерский штаб «Спартака», значит, он заслужил это

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о завершении карьеры защитника красно-белых Андрея Ещенко, который войдёт в тренерский штаб московского клуба.



«Это великолепная новость! Он этого достоин. Андрей был замечательным футболистом. Также Андрей очень уважительно относится к людям. Он преданный игрок своего клуба. Я очень рад, что одно светлое пятно появилось в руководстве клуба «Спартака». Если его берут в тренерский штаб, значит, он заслужил это. Дай бог, чтобы в будущем футболистов «Спартака», которые долго играют за клуб и заканчивают, привлекали к делу в команде», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-экспресс».

37-летний Ещенко стал игроком московского клуба в 2016 году, перейдя в команду на правах свободного агента.