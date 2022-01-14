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«Жизнь – это взлёты и падения». Шевченко – о возможном увольнении из «Дженоа»

«Жизнь – это взлёты и падения». Шевченко – о возможном увольнении из «Дженоа»
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45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, возглавляющий «Дженоа», после поражения от «Милана» (1:3 д.в.) в Кубке Италии прокомментировал появляющиеся в СМИ слухи о его возможном увольнении из-за неудовлетворительных результатов.

«Чувствую ли я уверенность в работе с «Дженоа»? Мне 45 лет, я всё ещё молод и набираюсь опыта. Жизнь — это взлёты и падения, победы и поражения, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Ребята сегодня хорошо поработали, мы постепенно видим, как улучшается качество на тренировках.

Что касается моего будущего в «Дженоа», то я просто продолжаю выполнять свою ежедневную работу. Если потребуется, в клубе сделают заявление о своих решениях», — цитирует Шевченко Football Italia.

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