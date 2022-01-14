Шевченко поблагодарил болельщиков «Милана» за тёплый приём на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко отреагировал на поддержку, которую оказали ему фанаты «Милана» во время матча команд в 1/8 финала Кубка Италии, прошедшем на стадионе «Сан-Сиро» и завершившемся со счётом 3:1 (д.в.) в пользу хозяев.



«Я всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», приём был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Я также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду», — цитирует Андрея Шевченко Football Italia.



Во время матча фанаты «Милана» скандировали имя украинского тренера и растянули на трибунах баннер: «Долгая история любви. Память о Манчестере в нашем в сердце. Шева — легенда навсегда!».



Напомним, что именно Шевченко забил за «Милан» решающий пенальти в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом», который в 2003 году состоялся в Манчестере. Основное и дополнительное время той встречи завершилось со счётом 0:0. В первом тайме гол Шевченко не был засчитан.