Лука Каттани: пару лет назад я мог присоединиться к другому российскому клубу

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что мог оказаться в другом российском клубе.



«Неплохо знаю российский рынок. Пару лет назад я мог присоединиться к другому российскому клубу — не скажу, к какому. Давно начал изучать российский рынок», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.