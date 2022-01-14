Каттани: «Спартак» должен быть лидером

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу нынешнего состояния московского клуба, а также высоко оценил способности нападающего красно-белых Джордана Ларссона.

«Спартак» с его историей и амбициями не может находится на том на месте, где находится сейчас. Спартак должен быть лидером. Готов дать руку на отсечение, что это наша общая цель. Уверен, что дальше всё будет только лучше.



Мне нравится Ларссон. Более того, и Ваноли говорил о нём много хороших слов. Все видели, как он играл при Тедеско. Он всё ещё Джордан Ларссон. Надо работать, чтобы вернуться в ту форму, в которой он находился», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.