Соболев заявил, что не боится конкуренции с Николсоном в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что не боится конкуренции с новым форвардом красно-белых Шамаром Николсоном.
«Николсон? Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется. Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.
Не боюсь ли я конкуренции? Если бы я её боялся, я бы, наверное, в футбол не играл.
Знаком ли с новыми игроками? Пока нет, ребята только пришли, все новички. По-маленькому все стесняются. Сейчас поможем всем быстро адаптироваться. Хорошо, что сейчас сразу сборы. Я на сборах сразу адаптировался. Проще, когда с командой. Чем быстрее они адаптируются, тем будет лучше и для них, и для нас. В этом мы им поможем», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».
- 14 января 2022
-
17:47
-
17:33
-
17:32
-
17:25
-
17:13
-
16:51
-
16:51
-
16:44
-
16:39
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:13
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
15:56
-
15:53
-
15:47
-
15:46
-
15:45
-
15:43
-
15:38
-
15:27
-
15:23
-
15:20
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:06